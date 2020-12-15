Медицина

11:00 15.12.2020

Постановление о карантине запрещает плановые госпитализации в коммунальных и госмедучреждениях, работа частных клиник не ограничивается

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Постановление о карантине запрещает плановые госпитализации в коммунальных и госмедучреждениях, работа частных клиник не ограничивается

Постановление правительства об установлении карантина для предотвращения распространения COVID-19 запрещает плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается.

Согласно тексту постановления, в частности, на территории Украины на период действия карантина запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов, медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях, а также предоставление плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную медицинскую помощь, и проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Таким образом, на период действия карантина с 19 декабря 2020 год до 28 февраля 2021 года частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщается, 9 декабря Кабмин принял постановление №1236, вводящее новые правила карантина, которые будут действовать с 19 декабря 2020 до 28 февраля 2021 года.

Теги: #карантин #медучреждения
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