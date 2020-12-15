Степанов: бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска

Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн человек из групп риска, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями", - сказал он.