Медицина

09:46 15.12.2020

Степанов: бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска

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Степанов: бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска

Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн человек из групп риска, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями", - сказал он.

Теги: #вакцинация #covid_19 #украина
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