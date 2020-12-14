Медицина

14:50 14.12.2020

Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19 – Радуцкий

2 мин читать
Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19 – Радуцкий

Министерство финансов профинансирует в 2021 году расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Минфин выполнит три требования комитета здоровья нации по финансированию здравоохранения в 2021 году. Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВПП", - написал он на совей странице в сети Facebook в понедельник.

Радуцкий напомнил, что комитет направил правительству предложения по увеличению расходов на Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2021 год на 102 млрд грн, а также дополнительно финансирование лекарств для пациентов с онко- и орфанными заболеваниями 7,7 млрд грн.

"К сожалению, к нашим предложениям прислушивались лишь частично. Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидних" пакетов", - сказал он.

Радуцкий подчеркнул, что норма о выделении 5% ВВП на финансирование системы здравоохранения остается в Бюджетном кодексе, "хотя были попытки от нее избавиться".

"Сохранение нормы дает нам возможность требовать, чтобы любые дополнительные поступления в государственную казну направлялись на финансирование сферы здравоохранения", - сказал он.

Рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению начнется в Верховной Раде во вторник.

Как сообщалось, в бюджетном запросе Минздрава на 2021 год на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховную Раду на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

Источник: https://www.facebook.com/mihail.radutsky

Теги: #медицина #радуцкий #минфин
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 14.12.2020
Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

20:54 11.12.2020
Украина доразместила еврооблигации-2033 на $600 млн под 6,2% - Минфин

Украина доразместила еврооблигации-2033 на $600 млн под 6,2% - Минфин

18:51 11.12.2020
Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник

Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник

14:15 10.12.2020
Медучреждения могут предоставлять услуги по диагностике и ряд других платно - НСЗУ

Медучреждения могут предоставлять услуги по диагностике и ряд других платно - НСЗУ

18:23 07.12.2020
Объем выданных кредитов по программе "5-7-9%" достиг 14,67 млрд грн - Минфин

Объем выданных кредитов по программе "5-7-9%" достиг 14,67 млрд грн - Минфин

12:25 05.12.2020
Минздрав Украины настаивает на увеличении средств, выделенных в госбюджете-2021 на финансирование медицины

Минздрав Украины настаивает на увеличении средств, выделенных в госбюджете-2021 на финансирование медицины

11:19 04.12.2020
Казначейство осуществляет выплаты, но финансируются только обоснованные расходы - Марченко

Казначейство осуществляет выплаты, но финансируются только обоснованные расходы - Марченко

16:33 03.12.2020
Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

20:17 02.12.2020
ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок – Офис президента

ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок – Офис президента

19:19 01.12.2020
Заимствования в госбюджет за 11 мес.-2020 недовыполнены на 24,4% - Минфин

Заимствования в госбюджет за 11 мес.-2020 недовыполнены на 24,4% - Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

"Биолек" опроверг производство российской антиковидной вакцины

ПОСЛЕДНЕЕ

Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

Парламентский комитет здоровья нации попросит Счетную палату проверить эффективность проведения Минздравом закупок за госбюджет-2020

Минздрав работает над развитием eHealth– Степанов

AstraZeneca покупает американскую фармкомпанию Alexion за $39 млрд

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

В ЕС нацелены на одобрение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса до конца года

Минздрав разработал постановление о закупке оборудования для медучреждений "УЗ" для лечения COVID-19

Вакцина Sanofi/GSK от COVID-19 будет готова не раньше конца 2021 года

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА