Медицина

14:22 14.12.2020

Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

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Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

Оказание медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) в первом квартале 2021 года не сможет финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), из-за того, что до сих пор порядок реализации ПМГ на 2021 год не утвержден правительством, Национальная служба здоровья Украина (НСЗУ) не может продлить действие договоров с медучреждениями на первый квартал 2021 года.

"Действующий порядок, утвержден постановлением №65 от 5 февраля 2020 года, который регулирует реализацию ПМГ, действует до конца 2020 года. Чтобы НСЗУ продолжила выплачивать клиникам средства, действие договоров с медицинскими учреждениями должно быть продлено с 1 января 2021 до 1 апреля, пока не вступит в силу новая ПМГ. Чтобы у НСЗУ появились основания продолжить такие договоры, необходимо утвердить постановление о продлении на первый квартал 2021 года действия постановления №65", - пояснили в НСЗУ.

Нацслужба подала в Министерство здравоохранения проект соответствующего постановления правительства еще 17 ноября, но данный проект до сих пор не подан в секретариат Кабмина и, соответственно, не может быть рассмотрен и утвержден правительством, сообщили в НСЗУ

Таким образом, в настоящее время НСЗУ не имеет правовых оснований продлить договоры с учреждениями, срок действия которых истекает 31 декабря 2020 года и не имеет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать медучреждениями с 1 января 2021.

"Это касается всех медучреждений в стране, в том числе, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Это может привести к финансовому кризису в учреждениях здравоохранения по всей стране", - предупредили в НСЗУ.

Проблема невозможности финансировать также затронет программы реимбурсации "Доступные лекарства" и вызовет социальное напряжение, как среди пациентов, так и среди медработников, подчеркнули в НСЗУ.

Поданный Нацслужбой в Минздрав проект постановления предусматривает продолжение действия порядка реализации ПМГ в 2020 году до 31 марта 2021, определение порядка реимбурсации лекарственных средств, а также внесение изменений в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на реализацию ПМГ утвержденного постановлением Кабмина №1086 от 24 декабря 2019 года.

В НСЗУ подчеркнули острую необходимость как можно скорее предпринять все необходимые шаги для утверждения соответствующего постановления.

Теги: #нсзу #медуслуги #пмг
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