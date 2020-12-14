Парламентский комитет здоровья нации попросит Счетную палату проверить эффективность проведения Минздравом закупок за госбюджет-2020

Парламентский комитет здоровья нации инициирует проверку Счетной палатой эффективности проведения Министерством здравоохранения закупок за госбюджет 2020 года.

Как сообщается на сайте комитета, такое решение депутаты приняли на заседании 11 декабря после доклада министра здравоохранения Максима Степанова о закупках лекарственных средств за счет госбюджета и о статусе формирования Наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

В комитете, в частности, отмечают, что согласно информации Минздрава в 2020 году поставлены препараты, закупленные по госпрограммам 2017, 2018, 2019 годов на сумму 6,1 млрд грн. Также задержки якобы связаны с тем, что формирование перечня закупок и номенклатуры лекарственных средств началось в 2020 году с опозданием. Как следствие, в настоящее время проведены торги на сумму 5 млрд грн, заключены договоры на 4,3 млрд грн, хотя в бюджете на закупку лекарственных средств предусмотрено 9,5 млрд грн.

Частично решить проблему поставки лекарств в медучреждения Минздрав планирует за счет ведения электронной базы медицинских препаратов, которая позволит более оперативно и эффективно перераспределять медикаменты между медицинскими учреждениями.

"Так или иначе, мы должны разобраться в ситуации. Понять, кто должен нести ответственность за неутешительные результаты использования бюджетных средств в 2020 году. Провести работу над ошибками, чтобы предотвратить их повторение в 2021 году. Сегодня мы бьемся с Минфином за каждую дополнительную копейку на финансирование сферы здравоохранения в следующем году. И должны доказать, что эти средства будут использованы максимально эффективно", - подчеркивают в комитете.

В комитете также отмечают проблемы с закупками оборудования. В частности, в проекте бюджета-2021 предусмотрены 1,5 млрд грн на реконструкцию корпуса лучевой терапии и закупку оборудования для Национального института рака.

"Нет никаких сомнений в том, что оборудование для лечения онкологии Украины нужно! Но возникает обоснованный вопрос: эффективно ли и прозрачно ли мы используем крайне ограниченные бюджетные средства? Возможно, вместо приобретения одного слишком дорогостоящего аппарата для Института рака (появление которого принципиально ничего не меняет) было бы лучше закупить большее количество обычного оборудования для регионов, где его пока вообще нет", - считают в парламентском комитете.