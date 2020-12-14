AstraZeneca покупает американскую фармкомпанию Alexion за $39 млрд

AstraZeneca Plc покупает американскую Alexion Pharmaceuticals Inc., специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, за $39 млрд.

Сделка обеспечит AstraZeneca устойчивые позиции на рынке дорогостоящих препаратов для лечения редких болезней, а также будет способствовать росту выручки и денежного потока компании в ближайшие годы, что позволит ей быстро сократить долг.

Как сообщается в пресс-релизе AstraZeneca, Alexion оценена в рамках сделки в $175 за акцию, что на 40% выше средней цены бумаг за последний месяц. Акционеры Alexion получат за каждую бумагу компании по $60 и 2,1243 ADR AstraZeneca.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, и они намерены рекомендовать акционерам поддержать ее.

В AstraZeneca отмечают, что сделка позволит вывести препараты Alexion на новые рынки, например, в Китай. Основная часть годовой выручки Alexion, составляющей порядка $6 млрд, приходится на препарат для лечения заболеваний крови Soliris, который входит в число самых дорогим в мире фармпрепаратов.

Объединение компаний позволит добиться ежегодной экономии на расходах в размере $500 млн в год к концу третьего года после завершения сделки, ожидают в AstraZeneca. Однако для достижения синергии компания, как ожидается, потратит $650 млн в ближайшие три года.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2021 года.

AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала собственную вакцину от COVID-19, которая в данный момент находится на последней стадии испытаний.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов в мире.