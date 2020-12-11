Медицина

18:48 11.12.2020

В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

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В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

Министр здравоохранения США Алекс Азар в пятницу заявил, что вакцинация от коронавируса препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech может стартовать уже в начале следующей недели, сообщает телеканал ABC.

Как сообщил Азар в эфире телеканала, одобрение первой вакцины от коронавируса может поступить "в последующие пару дней", а после этого сразу начнется работа по поставке вакцины.

"Мы будем работать с Pfizer над доставкой лекарства, чтобы люди смогли получить вакцину в понедельник-вторник на следующей неделе", - сказал Азар.

Министр отметил, что к концу февраля вакцинацию смогут пройти в общей сложности 100 млн жителей США.

Накануне в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) состоялось обсуждение использования вакцины компании Pfizer. По итогам обсуждения группа экспертов FDA рекомендовала одобрить экстренное применение в США данной вакцины от COVID-19. По сообщению американских СМИ, 17 специалистов высказались за вакцину, а четверо - против.

"После вчерашнего позитивного итога встречи экспертной комиссии в отношении вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, FDA проинформировали спонсора, что начнет оперативную работу над окончательной доработкой и выдачей разрешения на экстренное применение", - говорится в заявлении FDA, распространенном в пятницу.

"Агентство также оповестило центр США по предотвращению и контролю заболеваний, а также руководство операции "Сверхзвуковая скорость" (по подготовке к вакцинации), чтобы они смогли выполнить свои планы по своевременному распределению вакцины", - отметили в FDA.

После окончательного одобрения вакцины федеральными властями в США начнётся операция по масштабной вакцинации населения. По инициативе президента страны Дональда Трампа для быстрой доставки препарата в разные штаты будут задействованы военные.

 

Теги: #сша #biontech #вакцина #pfizer
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