Медицина

13:05 11.12.2020

В ЕС нацелены на одобрение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса до конца года

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В ЕС нацелены на одобрение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса до конца года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одобрение вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса COVID-19 планируется завершить к концу года.

"Мы нацелены на то, чтобы выдать разрешения на вакцину Pfizer и BioNTech к концу года с учетом одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в пятницу.

Она добавила, что решение по вакцине компании Moderna должно быть принято до середины января.

Глава Еврокомиссии призвала все страны-члены ЕС ускорить последние этапы подготовки к началу проведения массовой вакцинации.

Ранее EMA получило запрос на предоставление разрешения на использование вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna. Их эффективность по итогам финальной стадии клинических испытаний составила 95% и 94,1% соответственно.

В агентстве сообщили, что решение по поводу одобрения на использование вакцины Pfizer будет принято не позднее 29 декабря. Решение относительно применения вакцины производства компании Moderna может быть принято в январе следующего года.

Согласно документам EMA, вакцины могут получить "условное регистрационное удостоверение".

"Такое происходит, если выгода от немедленного доступа пациентов к медикаментам или вакцинам перевешивает очевидный риск с нехваткой всех данных. Удостоверение используется в контексте пандемий, чтобы должным образом отреагировать на угрозу в сфере общественного здравоохранения", - поясняют документы.

Тем не менее, уточнили в EMA, и после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Теги: #ес #covid_19 #вакцина
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