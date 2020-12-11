Медицина

09:50 11.12.2020

Вакцина Sanofi/GSK от COVID-19 будет готова не раньше конца 2021 года

1 мин читать
Вакцина Sanofi/GSK от COVID-19 будет готова не раньше конца 2021 года

Французская компания Sanofi и британская GSK сообщили о задержке в реализации своей программы по разработке вакцины от коронавируса и ее готовности не ранее конца 2021 года.

"Sanofi и GSK объявляют отсрочку в своей программе по разработке вакцины от COVID-19, чтобы улучшить показатели иммунной реакции среди более возрастных групп", - говорится в пресс-релизе компаний.

Согласно данным компании, проведенные исследования показали, что у получивших данную вакцину лиц в возрасте от 18 до 49 лет вырабатывался такой же иммунный ответ, что и у тех пациентов, которые переболели COVID-19.

"Однако недостаточная (иммунная - ИФ) реакция у более взрослых указывает на необходимость усовершенствования показателя концентрации антигена с тем, чтобы обеспечить высокий иммунный ответ среди всех возрастных групп", - сообщается в заявлении Sanofi/GSK.

В нем отмечается, что если намеченная на февраль 2021 года фаза исследований будет проходить успешно, то третий этап стартует во втором квартале. Таким образом, по оценкам Sanofi/GSK, их вакцина может быть доступна в конце 2021 года, а не в середине, как это изначально ожидалось.

Контракты на поставку вакцины Sanofi-GSK, в частности, подписан с Евросоюзом.

Теги: #sanofi #gsk #вакцина #разработка
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 10.12.2020
Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

16:56 10.12.2020
Африка просит ряд стран передать ей излишки вакцин от COVID-19

Африка просит ряд стран передать ей излишки вакцин от COVID-19

09:16 10.12.2020
Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX будут регистрироваться как вакцины, прошедшие преквалификацию ВОЗ – ГЭЦ

Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX будут регистрироваться как вакцины, прошедшие преквалификацию ВОЗ – ГЭЦ

19:03 09.12.2020
Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

16:58 09.12.2020
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

13:29 09.12.2020
В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10 - СМИ

В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10 - СМИ

23:17 08.12.2020
Трамп заявил о приоритетной вакцинации от коронавируса граждан США

Трамп заявил о приоритетной вакцинации от коронавируса граждан США

22:37 08.12.2020
Гройсман: Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной, ведь это вопрос национальной безопасности

Гройсман: Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной, ведь это вопрос национальной безопасности

20:25 08.12.2020
"Биолек" опроверг производство российской антиковидной вакцины

"Биолек" опроверг производство российской антиковидной вакцины

19:13 08.12.2020
Вакцина Pfizer разрабатывалась с соблюдением всех мер безопасности - исполнительный директор

Вакцина Pfizer разрабатывалась с соблюдением всех мер безопасности - исполнительный директор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

"Биолек" опроверг производство российской антиковидной вакцины

Информация о том, что "Биолек" наладил производство российской вакцины "Спутник V", не соответствует действительности - источник

Степанов попросил временно поверенную в делах США о приоритетном получении вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав разработал постановление о закупке оборудования для медучреждений "УЗ" для лечения COVID-19

Медучреждения могут предоставлять услуги по диагностике и ряд других платно - НСЗУ

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Количество госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросло на 25% - НСЗУ

Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

Кабмин одобрил страховые выплаты студентам-медикам и интернам в случае привлечения к борьбе с COVID-19

Потребление антибиотиков в Украине выросло в 5-6 раз - министр

Степанов: 54% выделенных под COVID-19 коек обеспечено кислородом

Глава Минздрава Украины распорядился расширить количество лиц, подлежащих ПЦР-тестированию

Информация о том, что "Биолек" наладил производство российской вакцины "Спутник V", не соответствует действительности - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА