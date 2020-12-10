Медучреждения могут предоставлять услуги по диагностике и ряд других платно - НСЗУ

Государственные медучреждения могут платно оказывать услуги, которые не входят в Программу медгарантий, сообщается в пресс-релизе Национальной службы здоровья (НСЗУ).

В НСЗУ отмечают, что оплата осуществляется в виде официальных платежей согласно перечню и тарифам, определенным владельцем больницы или уполномоченным органом.

Среди платных услуг - лабораторные, диагностические и консультативные услуги по обращению граждан, которые предоставляются без направления врача, в том числе с применением телемедицины; коррекция зрения с помощью очков и контактных линз; протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное.

К числу таких услуг отнесены также медосмотры, в частности, для получения выездной визы (кроме служебных командировок госслужащих и при выезде на лечение при наличии соответствующих медицинских документов); профилактические медосмотры при приеме на работу и для получения удостоверения водителя транспортных средств (кроме направлений органов Госслужбы занятости); медосмотры для получения разрешения на оружие гражданами; периодические профилактические медосмотры.

Кроме того, платными являются оздоровительный массаж, гимнастика, бальнеологические процедуры с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья взрослого населения, лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, пребывания в стационаре родителей в связи с уходом за детьми старше 6 лет, если это не обусловлено состоянием больного ребенка и др.

При этом все услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий, предоставляемых бесплатно по электронному направлению от врача первички или лечащего врача.

НСЗУ заключила договоры с 3,123 тыс. медучреждений на оказание первичной, специализированной медицинской помощи, а также помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на него. 2,491 тыс. из них - коммунальные. Общая сумма контрактов НСЗУ с коммунальными учреждениями здравоохранения составляет более 88 млрд грн.