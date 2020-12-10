Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Фармдистрибьютор ООО "БаДМ" значительное завышал цены на медицинские маски в феврале в условиях существенного повышения спроса, считают в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), ведомство начал расследование.

Как сообщается в отчете АМКУ ООО "БаДМ" в феврале 2020 года значительно завышал цены реализации масок медицинских защитных при поставке их покупателям в ассортименте вместе с другими фармацевтическими товарами в условиях существенного повышения спроса на маски, при этом цены на закупки масок оставались неизменными, а дистрибьютор имел значительные остатки масок.

"По результатам рассмотрения дела будет принято соответствующее решение", - сообщает АМКУ.

По информации консалтинговой компании ООО "Морион", которая приводится в отечете АМКУ, реализация масок в аптечный сегмент составляет примерно 50% всего оборота данного товара в Украине.

В январе 2020 году потребление медицинских масок более чем в 3,5 раза превысило показатели среднемесячного потребления в предыдущие годы, не смотря на то, что в январе 2020 вопрос распространения COVID-19 не был таким социально важным, каким он стало в марте 2020 года.

По данным ООО "Морион", основными производителями медицинских масок, которые в январе 2020 года реализовались в розничной торговле через аптечные учреждения, были ООО "Фирма "Технокомплекс" (Киев) - 649116 шт., Sword Xiantao Disposable (Китай) - 474 069 шт., Medicom (Нидерланды) - 438 783 шт., ООО "Долфи-Украина" (Днепр) - 255 738 шт., ООО "Помощь-1" (Яготин) - 137 284 шт., ООО "ТД "Кампус Коттон Клаб" (Киев) - 98 925 шт.

Реализация масок в розничную торговлю (аптеки) осуществлялась в основном через оптовиков, а именно через ООО "БаДМ", ООО "Вента. ЛТД" и ООО "ОПТИМА-ФАРМ ЛТД", которые имели договорные отношения с производителями масок / импортерами.

При этом в АМКУ отмечают, что ООО "БаДМ", имея структурные признаки монопольного положения на общегосударственном рынке и большое количество договорных отношений с аптеками, в условиях существенного повышения спроса на маски из-за распространения COVID-19 в Украине существенно повысило оптово-отпускные цены на маски. В частности, за период октябрь 2019-го - февраль 2020 года в периоды отсутствия повышенного спроса на медицинские маски ООО "БаДМ" реализовывало их со снабженческо-сбытовой надбавкой примерно до 10%. В то же время в период повышения спроса (в конце января 2020 года) из-за распространения COVID-19 ООО "БаДМ" при неизменной цене закупки масок медицинских (на протяжении октября 2019-го - февраль 2020 года) и наличия значительных товарных остатков, реализовывало их покупателям в феврале-2020 со снабженческо-сбытовой надбавкой до 250%.

При этом "БаДМ" заключил договоры с основными производителями масок.

В то же время в АМКУ отмечают, что также входящее в тройку крупнейших фармдистрибьюторов Украины ООО "Вента. ЛТД" в исследуемый период поставляло в аптечные учреждения маски с наценкой в среднем 20%, а с февраля 2020 компания не смогла поставлять маски из-за их отсутствия на складах и отсутствием предложений закупки со стороны производителей.

В свою очередь ООО "ОПТИМА-ФАРМ ЛТД" в феврале 2020 года осуществляло реализацию масок медицинских защитных в ассортименте в аптечные учреждения с торговой наценкой до 12,4%. Вместе с тем в этот период ассортимент масок значительно уменьшился, а оптово-отпускная наценка выросла до 200%, на что отреагировало Киевское областное территориальное отделения АМКУ.

По информации Гослекслужбы, в Украине в обращении находятся маски медицинские защитные одноразовые отечественных производителей и производителей Китайской народной республики. При этом в отличие от лекарственных средств, в отношении которых применяется госрегулирование цен в виде установления предельного уровня оптово-отпускной и торговой (розничной) наценки, реализация медицинских изделий, к которым относятся маски медицинские защитные, не подлежит жесткому регулированию государством.

По информации ООО "Морион", в период с 2015-го по 2019 год спрос на медицинские защитные маски повышался только в периоды сезонных обострений острых респираторных заболеваний, при этом какого-либо существенного повышения розничных цен реализации масок в указанный период вообще не наблюдалось. В частности, в максимальные цены на маски за этот период были зафиксированы в 2015 году, когда средневзвешенная цена покупки одной маски достигала 2,2 грн.