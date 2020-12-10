Медицина

12:06 10.12.2020

Количество госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросло на 25% - НСЗУ

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Количество госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросло на 25% - НСЗУ

Количество госпитализированных с COVID-19 пациентов в ноябре выросло на 25% по сравнению с октябрем - до 63,958 тыс. человек, сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, еще 8,5 тыс. пациентов продолжили лечение с октября.

Помимо этого, в ноябре по сравнению с октябрем на 44% выросло количество пациентов, подключенных к кислороду – почти до 46 тыс. (63% от всех пролеченных пациентов в ноябре). 13 тыс. госпитализированных нуждались в интенсивной терапии, 5,6 тыс. были подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее количество пациентов госпитализировали в Киеве (6,321 тыс.), Одесской (3,822 тыс.), Харьковской (3,749 тыс.) и Днепропетровской (3,719 тыс.) областях.

В целом в ноябре выявили 349 тыс. новых случаев заболевания - почти столько же, сколько за все время пандемии: по состоянию на 1 ноября общее количество выявленных случаев составляло 395 тыс.

Количество больниц, предоставляющих стационарное лечение пациентов с COVID-19, выросло до 470 медучреждений.

По состоянию на 9 декабря НСЗУ выплатила более 10,6 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. В том числе более 316,6 млн грн выплачено 940 медучреждениям за работу мобильных бригад, более 4 млрд грн - 25 центрам экстренной медицинской помощи, более 6,2 млрд грн - 412 клиникам за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID.

В ноябре создали около 450 новых медицинских команд (общее количество 2,71 тыс.). Средняя нагрузка на команды выросла до 27 пациентов при рекомендуемой в 20 пациентов.

Всего в апреле-ноябре госпитализировали около 193 тыс. пациентов, доля нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается на уровне 18%.

 

Теги: #нсзу #коронавирус #госпитализация
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