Медицина

10:11 10.12.2020

Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

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Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

Министерство здравоохранения Украины ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 на 40-50% после введения жесткого карантина, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Наибольше граждане инфицируются на массовых мероприятиях, где не соблюдают масочный режим. Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводятся в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%, мы рассчитываем сокращение количества заболевших на 40-50%", - сказал он.

В свою очередь замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что чаще всего COVID-19 болеют лица старше 50 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

"21,6% заболевших COVID-19 в возрасте 50-59 лет. Наибольший процент летальных случаев от коронавирусной болезни в возрастной группе 60-69 лет - 31,1%. Больше всего страдают люди с сопутствующими заболеваниями", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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