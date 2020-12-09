Глава Минздрава Украины распорядился расширить количество лиц, подлежащих ПЦР-тестированию

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов распорядился расширить количество лиц, которые подлежат тестированию методом ПЦР на COVID-19 и экспресс-тестированию на антиген.

"Я дал распоряжение пересмотреть стандарты и расширить количество лиц, которых тестируют методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы начали поставлять в медучреждения", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Министр также отметил, что количество ПЦР-тестирований сократилось из-за сокращения количества обращений человек, у которых есть симптомы.

"Количество заболевших сократилось не из-за того, что мы стали меньше тестировать. Мы тестируем людей, у которых есть симптомы или которые поступают в больницу с пневмонией", - сказал он.