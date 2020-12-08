Медицина

20:25 08.12.2020

"Биолек" опроверг производство российской антиковидной вакцины

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"Биолек" опроверг производство российской антиковидной вакцины

АО "Биолек" (Харьков) официально опровергло информацию о том, что освоило технологию производства готовой формы вакцины против коронавируса "Спутник V", которая разработана в России.

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В компании также подчеркивают, что АО "Биолек" осуществляет производственную деятельность только в соответствии с действующим законодательством Украины, согласно которому производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации.

Как сообщалось, ранее во вторник российское агентство Интерфакс (interfax.ru) распространило заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.

Чуть позднее источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что информация о производстве российской вакцины "Спутник V" на АО "Биолек" не соответствует действительности.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - сказал источник.

 

Теги: #россия #вакцина #опровержение #производство
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