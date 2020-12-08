Медицина

19:13 08.12.2020

Вакцина Pfizer разрабатывалась с соблюдением всех мер безопасности - исполнительный директор

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Вакцина Pfizer разрабатывалась с соблюдением всех мер безопасности - исполнительный директор

Беспокойство общественности по поводу высокой скорости разработки вакцин от коронавируса COVID-19 можно понять, однако препарат американской компании Pfizer является надежным, заявил во вторник главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"(В ходе разработки - ИФ) мы не шли коротким путем", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на онлайн-брифинге Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций.

Он заверил, что тестирование препарата от COVID-19 проходило точно так же, как и в случае прочих вакцин. Бурла отметил, что из-за важности задачи речь шла "даже о более высоких стандартах" качества.

"Вакцина в самом деле тестировалась при соблюдении даже еще более высоких стандартов качества ", - подчеркнул он.

"Всегда есть люди, настроенные скептически по отношению к вакцинам, но я должен сказать - они не правы", - сказал Бурла.

По его мнению, вопрос о пользе вакцинации оказался сильно политизирован, особенно в США, а дискуссии идут больше в политической плоскости, а не научной. В то же время Бурла подчеркнул, что компании заинтересованы в выводе на рынок лишь качественного продукта, а надзорные органы "очень осторожны".

Он добавил, что людям "нужно подумать дважды" в связи с вакцинацией. "Если вы не вакцинируетесь, вы станете слабым звеном, которое позволит вирусу самовоспроизводиться", - сказал Бурла.

В Великобритании во вторник начали массовое применение вакцины от коронавируса. Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

Теги: #сша #безопасность #вакцина #pfizer
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