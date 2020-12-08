Степанов попросил временно поверенную в делах США о приоритетном получении вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США в Украине Кристине Квин относительно приоритетного получения вакцины от COVID-19.

"Вчера я провел разговор с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, обратился к ней с просьбой, чтобы рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами", - сказал министр на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Ранее я проводил переговоры с министром здравоохранения США и сейчас офис министра помогает в переговорах относительно заключения финальных документов на поставку соответствующих вакцин. Кристина Квин заверила, что проведет соответствующие консультации с правительством США, чтобы мы как можно скорее получили вакцину", - добавил он.

Степанов отметил, что все три компании, которые провели все стадии клиниспытаний вакцины, являются американскими. Он также добавил, что Украина ведет переговоры и с остальными компаниями, которые находятся на завершающей стадии клиниспытаний.

"На предыдущей неделе я подписал технические документы на получение вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX: мы должны ее получить в первом полугодии 2021 года, рассчитано на конец первого – начало второго квартала. Должны получить 8 млн доз", - добавил министр, отметив, что первыми вакцину получат приоритетные группы.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны

"Главное - это убедиться в том, что мы распространим вакцины среди американцев до того, как начнем их поставку по всему миру", - заявил телеканалу чиновник из администрации президента.

Он также предположил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине "в конце весны - начале лета" - после того, как прививку сделают те, "у кого есть желание пройти вакцинацию".

Источник отметил, что указ предписывает Минздраву США определить приоритетность распространения вакцины среди американцев с максимально возможной скоростью.

Кроме того, в указе будут прописаны рамки работы в контексте предоставление международного доступа к вакцине. В указе будут изложены "три основных подхода" правительства, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".