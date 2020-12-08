Медицина

09:40 08.12.2020

Ситуация с COVID-19 в США после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - эксперт

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Ситуация с COVID-19 в США после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - эксперт

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Мои опасения сейчас те же, что и опасения по поводу Дня благодарения, только в этот раз ситуация может стать более сложной, поскольку эти (рождественские - ИФ) праздники более продолжительные", - сказал Фаучи в понедельник в эфире телеканала CNN.

Эксперт пояснил, что после Дня благодарения люди обычно сразу возвращаются к работе, а после Рождества они еще празднуют и Новый год.

Он выразил надежду на то, что жители страны понимают всю серьезность эпидемиологической обстановки.

"Прямо сейчас мы в нашей стране переживаем критический период, - добавил он. - Нам нужно не отходить от фактов и данных. Это трудный путь для всех нас".

29 декабря Фаучи предупреждал, что после Дня благодарения 26 ноября, в связи с которым многие американцы совершали поездки по стране, скорее всего, ситуация с заражениями коронавирусом обострится.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

По состоянию на воскресенье в больницах страны насчитывалось почти 101,5 тыс. пациентов с COVID-19, в отделениях интенсивной терапии на тот момент насчитывалось 20 тыс. 145 заболевших, число пациентов на ИВЛ превышало 7 тыс.

В первые пять дней декабря в стране ежесуточно фиксировали более чем по 2 тыс. летальных исходов среди инфицированных коронавирусом.

США занимают первое место по темпам распространения коронавируса и случаям смерти среди заразившихся. Так, за время пандемии в стране выявили свыше 15 млн заражений, более 21,7 тыс. инфицированных скончались. При этом более 8,8 млн американцев переболели коронавирусной инфекцией.

Теги: #сша #прогноз #коронавирус
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