Медицина

12:05 05.12.2020

Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX уже весной – Степанов

1 мин читать
Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX уже весной – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - ИФ), это наша инициатива COVAX. Согласно с этой инициативой мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас ещё уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - сообщил Степанов на онлайн-брифинге в субботу.

Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

Теги: #документы #covid_19 #степанов #covax #вакцина
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:12 05.12.2020
В МВС предлагают инициировать уголовное наказание за возможную подделку вакцины против COVID-19

В МВС предлагают инициировать уголовное наказание за возможную подделку вакцины против COVID-19

01:03 05.12.2020
В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно

В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно

22:21 04.12.2020
Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", заверил Степанов

Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", заверил Степанов

19:23 04.12.2020
Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

12:04 04.12.2020
Степанов: до завершения 3-й фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 говорить не о чем

Степанов: до завершения 3-й фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 говорить не о чем

11:54 04.12.2020
Система здравоохранения может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19 – Степанов

Система здравоохранения может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19 – Степанов

10:50 04.12.2020
Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта

Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта

10:14 04.12.2020
Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

09:58 04.12.2020
Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

20:59 03.12.2020
Вакцина Moderna от COVID-19 дает иммунитет как минимум на 3 месяца - исследование

Вакцина Moderna от COVID-19 дает иммунитет как минимум на 3 месяца - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 г. – Степанов

Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон об обеспечении профилактики коронавирусной болезни COVID-19

Вакцинация от COVID-19 во Франции начнется в ближайшие недели и будет бесплатной - премьер

Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

Для расширения присутствия в Украине инновационных препаратов нужно использовать механизм трансферта технологий – мнение

Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

Вакцины в Украине можно возродить только при условии гарантированного госзаказа – президент АПЛУ

Фармпроизводители преодолели возникшие в начале пандемии COVID-19 проблемы логистики и дефицита ряда АФИ – президент АПЛУ

Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

Украина подписала меморандум со Швейцарией о создании бюджетного аппарата ИВЛ

Рада приняла закон о реабилитации в системе здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА