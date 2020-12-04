Медицина

12:04 04.12.2020

Степанов: до завершения 3-й фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 говорить не о чем

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Степанов: до завершения 3-й фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 говорить не о чем

Украина будет закупать только те вакцины от COVID-19, которые в ходе клинических испытаний докажут эффективность и безопасность, относительно российской вакцины от COVID-19 таких данных нет, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На территории Украины мы можем использовать только те вакцины, которые безопасны. Безопасными являются вакцины, прошедшие все стадии клинические испытания, в том числе третью стадию, которая наиболее масштабная и предусматривает вакцинацию десятков тысячи людей. Эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ. Мы будем закупать исключительно те вакцины, которые преквалифицированы ВОЗ", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что у ВОЗ не данных относительно прохождения российской вакциной клинических испытаний.

"Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клиниспытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд , говорить не о чем", - сказал он.

Министр очередной раз отметил, что "именно на третьей стадии мы видим, безопасна ли вакцина, какие сопутствующие заболевания может вызвать использование той или иной вакцины".

Теги: #степанов #вакцина #минздрав
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