Медицина

11:54 04.12.2020

Система здравоохранения может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19 – Степанов

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Система здравоохранения может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19 – Степанов

Система здравоохранения Украины может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наши возможности выделения коек для пациентов с COVID-19 составляют около 90 тысяч. Они могут быть использованы в случае необходимости, но ресурсы медсистемы ограничены", - сказал он, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Степанов сообщил, что с начала ноября увеличено количество коек для COVID-19 с 40 тыс. до 61 тысячи.

"Больницы добавляются на основе анализа необходимости добавления больниц. У нас на сегодня добавлено 476 больниц", - сказал он.

Степанов отметил, что, в частности, "под больницы для COVID-19 переделываются многопрофильные больницы, в которых кроме COVID-19 лечат другие заболевания".

При этом на начало декабря количество коек с подведенным кислородом (с централизованной подачей кислорода или при помощи концентраторов) составило 51%. До конца года этот показатель вырастет до 80%.

Степанов сообщил, что по поручению Минздрава регионы перепрофилируют многопрофильные больницы для лечения COVID-19, ведутся работы по разворачиванию мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Степанов отметил, что "эпидситуация обостряется, но остается контролируемой".

Он сообщил, что медицинская система нарастила мощности до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки, к концу года Минздрав планирует выйти на показатели 70 тыс. ПЦР-тестов.

Он напомнил, что Минздрав одобрил использование экспресс-тестов на антиген для выявления COVID-19.

"Выделены средства и начались первые поставки этих тестов. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц", - сказал он.

Министр напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина может получить вакцину от COVID-19 в количестве 8 млн доз.

"Все закупки будут идти через ГП "Медицинские закупки Украины". Необходимая сумма для вакцинации групп риска - 15,1 млрд грн", - сказал он.

Степанов отметил, что Минздрав усовершенствовал порядок формирования мобильных бригад, капитационная ставка на оказание медпомощи на первичном уровне увеличена до 651 грн за человека.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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