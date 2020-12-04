Медицина

10:50 04.12.2020

Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта

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Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта

Американская Moderna Inc. представила новые подробности об ожидаемых поставках своей вакцины против COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Компания сообщила, что она сможет предоставить препарат в объеме, достаточном для вакцинации до 60 млн чел. в США и 12,5 млн за пределами страны к концу марта.

Moderna рассчитывает в текущем месяце поставить 20 млн доз вакцины в США, а затем еще 85-100 млн доз в течение первого квартала 2021 года. Поставки в другие государства могут составить 15-25 млн доз в январе-марте.

Для иммунизации требуется две прививки на человека с интервалом в четыре недели.

Moderna заявила, что ее прогноз поставок на ближайшее время соответствует плану выпустить в общей сложности от 500 млн до 1 млрд доз в течение 2021 года. Компания производит часть препарата самостоятельно, а также работает с контрактным производителем из Швейцарии Lonza Ltd.

Котировки акций Moderna по итогам торгов в четверг выросли на 10%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила более чем в 8 раз и составляет сейчас около $56,6 млрд.

Теги: #коронавирус #вакцина
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