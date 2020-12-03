Медицина

19:27 03.12.2020

Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

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Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

Отечественные фармпроизводители по итогам 2020 года могут сохранить объемы продаж 2019-го в денежном выражении, прогнозирует президент ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий.

"Фарминдустрия не находится в глубоких минусах, я думаю, что в денежном выражении мы выйдем на те же объемы, что и в 2019 году, даже с небольшим плюсом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Багрий отметил, что внутри портфеля отечественных фармпроизводителей произошли существенные изменения, с учетом того, что значительную часть года больницы были закрыты на плановые операции".

"Ассортимент, который обеспечивает проведения плановых операций, сократился, но зато антиковидная группа выросла и есть прирост", - сказал он.

При этом Багрий назвал большим успехом 2020 года то, что отечественные фармкомпании сохранили и развили свой экспорт.

Он также подчеркнул, что если взять американский протокол по профилактике и лечению COVID-19, то многие входящие в него продукты производятся в Украине – и эти препараты "прекрасно работают".


Полный текст интервью Багрия читайте на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #фармкомпании #продажи
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