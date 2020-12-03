Вакцины в Украине можно возродить только при условии гарантированного госзаказа – президент АПЛУ

Производство вакцин в Украине можно возродить, в том числе и в рамках механизма трансфера технологий, только при условии гарантированного государственного заказа на их закупку, считает президент ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий.

"Ни одна компания, и не только украинская, не будет инвестировать, не понимая, что она будет делать с вакциной завтра. Условная компания "Санофи", конечно, может предоставить трансферт технологии, но только в том случае, если государство обязуется пять лет покупать определенное количество этих вакцин. Только так может появится локальное производство вакцин в Украине", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Багрий считает, что мировые производители вакцин могли бы использовать мощности украинских фармзаводов для производства вакцин для рынков стран постсоветского пространства.

"Украина могла бы получить контрактное производство для себя и других стран СНГ: Казахстана, Грузии, Молдоввы, Беларуси, - на рынках которых уже давно и традиционно работает наша фарма. Нас там знают и доверяют качеству нашей продукции", - подчеркнул он.