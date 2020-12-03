Фармпроизводители преодолели возникшие в начале пандемии COVID-19 проблемы логистики и дефицита ряда АФИ – президент АПЛУ

Фармацевтические производители преодолели возникшие в начале пандемии COVID-19 проблемы логистики и дефицита некоторых активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), считает президент ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий.

"Среди общих проблем, возникших с введением карантина (в начале эпидемии - ИФ), я бы выделил проблемы логистики, сложности с ввозом, транспортировкой фармацевтической продукции и ее оформлением в связи с закрытыми границами, а также проблемы с так называемыми "антиковидными" товарами, на которые сегодня существует повышенный спрос", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Багрий отметил, что цена на некоторые АФИ лекарственных средств, применяемые в терапии COVID-19 и осложнений этого заболевания, на мировом рынке существенно выросла– есть проблемы с производством из-за задержек с поставками.

"Это не является критичной ситуацией для отрасли в целом. Нам приходится перестраиваться, раньше размещать заказы, понимая, что сроки поставок будут более длительными чем были до пандемии. За все время пандемии потребители особо не ощутили дефицита лекарственных средств", - сказал он.



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