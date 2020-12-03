Медицина

16:33 03.12.2020

Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

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Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

Законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год увеличивает финансирование медицины на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это очень приземленный документ, который соответствует кризисному времени. Я знаю, что есть много нареканий по поводу финансирования медицины, но, тем не менее, на 30 млрд грн больше в 2021 году будет профинансирована медицинская отрасль, чем в этом году. Финансирование культуры - хотелось бы больше, но это все равно лучше, чем в 2020 году, так что есть определенные улучшения", - сказала Кравчук журналистам в четверг.

По ее словам, с точки зрения социальных стандартов, сохраняется такой параметр, как повышение минимальной заработной платы с первого января 2021г до 6 тыс. грн.

"И с 1 июля (минимальная зарплата - ИФ) должна была быть 6,5 тыс. грн, но будет с 1 декабря - это тоже реалии бюджета. И хорошо, что мы сохраняем индексацию пенсий и доплаты пожилым людям - пенсионерам", - сказала нардеп.

Кравчук отметила, что при подготовке ко второму чтению законопроекта предлагается дополнительное финансирование Института рака, Охматдета.

Теги: #бюджет #медицина #кравчук
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