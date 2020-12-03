Медицина

16:09 03.12.2020

Украина подписала меморандум со Швейцарией о создании бюджетного аппарата ИВЛ

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Украина подписала меморандум со Швейцарией о создании бюджетного аппарата ИВЛ

Кабинет министров Украины подписал меморандум о взаимопонимании со Швейцарией относительно украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких"

Меморандум подписали вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и посол Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильд, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Меморандум между правительствами Украины и Швейцарии является ярким примером, как мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими партнерами в борьбе с COVID-19. Открытие в Хмельницкой области производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких позволит обеспечить государственные медицинские учреждения доступным оборудованием и гарантировать помощь тяжелобольным пациентам с коронавирусом. Важно также и то, что это решение поддержит экономику Украины", - сказала Стефанишина.

Отмечается, что реализация документа позволит привлечь грант в размере до 1,5 млн швейцарских франков (более $1,6 млн) для строительства производственной линии по выпуску аппаратов вентиляции легких в Хмельницкой области. Аппараты были разработаны Швейцарским федеральным технологическим институтом в Цюрихе. Производство развернется на базе госпредприятия "Новатор", которое входит в состав ГК "Укроборонпром" и является сертифицированным производителем медицинского оборудования в Украине.

Теги: #швейцария #ивл #украина #меморандум
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Интерфакс-Украина
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