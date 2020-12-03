Медицина

11:44 03.12.2020

Рада приняла закон о реабилитации в системе здравоохранения

2 мин читать
Рада приняла закон о реабилитации в системе здравоохранения

Верховная Рада в целом поддержала законопроект "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности".

За законопроект №3668 во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно законопроекту, внедряется функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation - ИФ), то есть предоставление реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы. Документ описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса "лицо с инвалидностью".

Закон определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности в сфере здравоохранения, которые отсутствовали в отечественном законодательстве до того.

Инициатива дает возможность предоставить пациенту реабилитационную помощь сразу же после получения травмы или острого заболевания, а также вводит документ - индивидуальный реабилитационный план, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, полный объем предоставленных реабилитационных вмешательств и изменения степени ограничений жизнедеятельности пациента.

Согласно законопроекту, терминологический аппарат реабилитации в сфере здравоохранения согласуется с терминологией, используемой Всемирной организацией здравоохранения, европейскими и мировыми профессиональными органами специалистов основных реабилитационных профессий.

Предлагается введение нового вида хозяйственной деятельности "реабилитационная практика", которая требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Проектом акта регламентируется предоставление реабилитационной помощи по "реабилитации в сфере здравоохранения", определив принципы ее проведения на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи, а с другой стороны - определить порядок предоставления реабилитационной помощи в остром, подостром и длительном реабилитационном периодах.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его опубликования.

Теги: #реабилитация #рада #закон
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 03.12.2020
Рада поддержала в целом законопроект о парламентском контроле

Рада поддержала в целом законопроект о парламентском контроле

11:12 03.12.2020
Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект об урегулировании конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров

Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект об урегулировании конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров

19:24 02.12.2020
Рада просит Кабмин соединить ж/д-сообщением северные районы Луганской области с общей сетью УЖД

Рада просит Кабмин соединить ж/д-сообщением северные районы Луганской области с общей сетью УЖД

17:04 01.12.2020
Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

15:25 01.12.2020
Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об "инвестнянях"

Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об "инвестнянях"

14:13 01.12.2020
Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

12:36 01.12.2020
В доработанный законопроект могут включить норму о мере наказания для руководства СБУ, Минобороны и ВСУ за недостоверное декларирование - депутат

В доработанный законопроект могут включить норму о мере наказания для руководства СБУ, Минобороны и ВСУ за недостоверное декларирование - депутат

20:56 30.11.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации: лишение свободы не предусматривается

В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации: лишение свободы не предусматривается

13:58 30.11.2020
"Слугу народа" готовы поддержать на выборах в Раду 25,9% украинцев, ОПЗЖ - 22,1%, "Евросолидарность" - 15,9%, "Батькивщину" - 9,1%

"Слугу народа" готовы поддержать на выборах в Раду 25,9% украинцев, ОПЗЖ - 22,1%, "Евросолидарность" - 15,9%, "Батькивщину" - 9,1%

13:06 30.11.2020
"Слугу народа" готовы поддержать на выборах в Раду 25,9% украинцев, ОПЗЖ - 22,1%, "Евросолидарность" - 15,9%, "Батькивщину" - 9,1% - опрос

"Слугу народа" готовы поддержать на выборах в Раду 25,9% украинцев, ОПЗЖ - 22,1%, "Евросолидарность" - 15,9%, "Батькивщину" - 9,1% - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 г. – Степанов

Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

ПОСЛЕДНЕЕ

В бюджетном запросе увеличен тариф на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн и бюджет реимбурсации до 4,7 млрд грн – Степанов

Медреформа продолжается несмотря на коронавирус – Шмыгаль

Украинцы с апреля получили 222 тыс. электронных направлений к онкологам – НСЗУ

Кабмин перераспределил 9,3 млн грн на закупку диагностического оборудования для Национального института рака

Медреформа была успешно развернута в апреле-2020, но корректировки со стороны правительства могут повлиять на ее финансовую устойчивость – отчет ЕС

Почти из 97 тыс. зарегистрированных в системе электронного здравоохранения врачей более 9 тыс. – гинекологи – НСЗУ

США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

Пять тысяч врачей специализированного звена уволились с апреля 2020г, новых врачей зарегистрировано более тысячи – НСЗУ

Степанов преодолел COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА