Рада приняла закон о реабилитации в системе здравоохранения

Верховная Рада в целом поддержала законопроект "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности".

За законопроект №3668 во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно законопроекту, внедряется функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation - ИФ), то есть предоставление реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы. Документ описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса "лицо с инвалидностью".

Закон определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности в сфере здравоохранения, которые отсутствовали в отечественном законодательстве до того.

Инициатива дает возможность предоставить пациенту реабилитационную помощь сразу же после получения травмы или острого заболевания, а также вводит документ - индивидуальный реабилитационный план, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, полный объем предоставленных реабилитационных вмешательств и изменения степени ограничений жизнедеятельности пациента.

Согласно законопроекту, терминологический аппарат реабилитации в сфере здравоохранения согласуется с терминологией, используемой Всемирной организацией здравоохранения, европейскими и мировыми профессиональными органами специалистов основных реабилитационных профессий.

Предлагается введение нового вида хозяйственной деятельности "реабилитационная практика", которая требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Проектом акта регламентируется предоставление реабилитационной помощи по "реабилитации в сфере здравоохранения", определив принципы ее проведения на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи, а с другой стороны - определить порядок предоставления реабилитационной помощи в остром, подостром и длительном реабилитационном периодах.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его опубликования.