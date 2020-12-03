Медицина

11:44 03.12.2020

В бюджетном запросе увеличен тариф на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн и бюджет реимбурсации до 4,7 млрд грн – Степанов

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В бюджетном запросе увеличен тариф на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн и бюджет реимбурсации до 4,7 млрд грн – Степанов

В бюджетном запросе на 2021 год, подготовленном Министерством здравоохранения, предусмотрено увеличение тарифа на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн, увеличение бюджета программы реимбурсации - до 4,7 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В 2020 году на лечение онкозаболеваний было предусмотрено 17,834 тыс. грн, кроме того государство выделяет средства на лекарственные средства, которые закупаются централизованно. Этих средств не хватает. Реальная стоимость, которую мы заложили, составляет около 60 тыс. грн. Я думаю, что за 60 тыс. грн можно обеспечить лечение онкозаболеваний", - сказал он на брифинге в четверг.

Степанов сообщил, что в бюджетном запросе на 2021 года было предусмотрено на уровне 101 тыс. грн.

Кроме того, в бюджетном запросе на 2021 году предусмотрено существенное увеличение финансирование программы реимбурсации стоимости лекарственных средств с 1,71 млрд грн до 4,7 млрд грн.

"Эта программа позволяет сделать доступными лекарственные средства, особенно для незащищенных слоев населения, особенно пенсионерам, которые получают лекарственные средства", - сказал он.

Как сообщалось, что в бюджетном запросе Минздрава на 2021 год на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховную Раду на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

Теги: #бюджет #степанов #минздрав
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