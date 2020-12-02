Украинцы с апреля получили 222 тыс. электронных направлений к онкологам – НСЗУ

По данным электронной системы здравоохранения украинцы с апреля получили 222 тыс. электронных направлений к онкологам.

Как сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), из указанного числа е-направлений на консультацию к онкологам 28 тыс. направлений выдано к гинекологам-онкологам, около 24 тыс. - к онкологам-хирургам, 3 тыс. - к отоларингологам-онкологам и более 3 тыс. направлений - к детским онкологам.

В НСЗУ уточняют, что в Программе медицинских гарантий (ПМГ) ранняя диагностика онкозаболеваний определена как приоритетное направление. На лечение онкозаболеваний в 2020 году был предусмотрен бюджет, который на 70% является большим, чем в 2019 году. В частности, в рамках ПМГ на диагностику в специализированных учреждениях, химио- и радиотерапию в 2020 году было выделено свыше 3 млрд грн.

При этом в НСЗУ отмечают, что пациенты самостоятельно могут выбрать медучреждение, где по электронному направлению могут получить консультацию или пройти обследование.