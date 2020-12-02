Медицина

15:03 02.12.2020

Кабмин перераспределил 9,3 млн грн на закупку диагностического оборудования для Национального института рака

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Кабмин перераспределил 9,3 млн грн на закупку диагностического оборудования для Национального института рака

Кабинет министров перераспределил 9,3 млн грн на закупку диагностического оборудования для Национального института рака (НИР, Киев).

Согласно постановлению правительства, принятому на заседании в среду, на закупку оборудования будут перераспределены средства, сэкономленные за счет расходов на коммунальные услуги из-за теплых погодных условий.

За счет сэкономленных средств для НИР планируется закупить, в частности, оборудование для проведения ИФА-тестов, а также аппарат ИВЛ.

 

Теги: #онкология #кабмин
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