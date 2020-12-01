Почти из 97 тыс. зарегистрированных в системе электронного здравоохранения врачей более 9 тыс. – гинекологи – НСЗУ

Из 96,834 тыс. зарегистрированных в системе электронного здравоохранения врачей специализированной медпомощи более 9 тыс. – акушеры-гинекологи, сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По ее данным, в настоящее время в Украине 24 акушера-гинеколога на 100 тыс. населения, тогда как в Польше - 13. При этом количество хирургических специальностей значительно меньше, чем в других европейских странах, - примерно 20 при среднеевропейском показателе 50.

В указанной системе также зарегистрированы 6,239 тыс. врачей-терапевтов, 6 тыс. хирургов, 4,5 тыс. неврологов и только 14 специалистов по трансплантологии, 21 иммунолог, 22 токсиколога, по 25 специалистов в сфере психофизиологии и вирусологии, а также 34 детских онколога.

В электронной системе здравоохранения зарегистрированы врачи, работающие в 1,682 тыс. специализированных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ и работающих по Программе медицинских гарантий.