Медицина

11:29 01.12.2020

США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

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США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

США вложили более $250 млн в программу прекращения эпидемии ВИЧ в Украине за последние 13 лет, информирует посольство США в Украине.

"Эти инвестиции укрепили систему здравоохранения Украины для противостояния ВИЧ и другим вызовам здоровью даже во времена трудностей", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в микроблоге посольства в Twitter.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы выражаем свою поддержку тем, кто работает над остановкой распространения эпидемии, и мы поддерживаем своевременное тестирование и лечение, позволяющее людям с ВИЧ жить полноценной жизнью", - добавили в посольстве.

 

 

 

Теги: #сша #украина #вич #финпомощь
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