Медицина

10:39 01.12.2020

Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

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Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 в то время, как в Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В бюджетном запросе мы подали на вакцинацию от COVID-19 15,1 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать исходя из цен, которые заявили мировые производители. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на народных депутатов", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов отметил, что Минздрав рассчитал объем финансирования на вакцинацию от COVID-19 для всех групп риска.

"Мы рассчитали, что нужно вакцинировать все группы риска - медработников, работников образования, Нацполиции, других профессий, также людей старше 65 лет, людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - сказал он.

Степанов напомнил, что в бюджетном запросе Минздрава на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховная Рада на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

Теги: #бюджет #степанов #вакцина #минздрав
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