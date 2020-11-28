Степанов преодолел COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что вылечился от коронавируса.

"Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Министерства здравоохранения Украины. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как желали, так и произошло. И, пользуясь случаем, хочу пожелать всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другим заболеванием, тоже скорейшего выздоровления вам, дорогие украинцы", - сказал Степанов на онлайн-брифинге в Министерстве здравоохранения в субботу утром.

Как сообщалось, 14 ноября Степанов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.