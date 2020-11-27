ОПЗ на днях приступит к выпуску медицинского кислорода

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 26 ноября решила выдать лицензию "Одесскому припортовому заводу" (ОПЗ) на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств – (промышленного) кислорода жидкого медицинского, сообщило предприятие в пятницу.

"АО "ОПЗ" проводится работа по подготовке документов на регистрацию лекарственного средства - кислорода жидкого медицинского", – говорится на сайте завода в пятницу.

Бизнесмен Андрей Ставницер, который весной этого года стал сопредседателем одесского антикризисного штаба по борьбе с COVID-19, уточнил в Facebook, что к промышленным производителем штаб обратился с просьбой использовать свои мощности для выпуска кислорода еще в начале эпидемии, и ОПЗ стал первым предприятием в регионе, кто получил такое разрешение.

"Когда-нибудь потом я расскажу историю о кислородной мафии. Представьте, у нас в стране есть даже такая. Что раньше могло выглядеть конкурентной борьбой, с приходом коронавируса стало настоящим преступлением. Зайти на рынок медицинского кислорода новому заводу очень сложно", – отметил Ставницер, поблагодарив за поддержку Офис президента и Гослекслужбу.

По его словам, завод ежедневно сможет обеспечивать кислородом около 300 пациентов и пока закроет потребности всей Одесской области.

"Надеюсь, примеру ОПЗ последуют и другие производители. Мы на самом деле не знаем, сколько больных у нас будут нуждаться в кислороде через месяц-два", – указал Ставницер.

Глава БФ "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова добавила, что получение ОПЗ разрешения на кислород ожидается через несколько дней.

Она также сообщила, что в Одессу 26 ноября поступило 400 концентраторов, которые уже развозятся по опорным больницам.

В начале этой недели о получении регистрационного свидетельства и возобновлении выпуска кислорода медицинского качества сообщило "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Мощности предприятия позволяют выпускать 500 куб. м кислорода в час, для его хранения применяются металлические газовые баллоны высокого давления различной емкости. По данным предприятия, объем производимого им медкислорода полностью удовлетворит потребности области.