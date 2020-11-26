В каждом нашем подразделении есть дефибриллятор - руководитель учебного-тренингового центра "Добробута"

Медицинская сеть "Добробут" продолжает развивать направление образования и повышения квалификации персонала. Об особенностях первой домедицинской помощи, а также почему навыками спасения жизни должен владеть каждый, агентству "Интерфакс-Украина" рассказала руководитель учебно-тренингового центра "Добробута", врач-анестезиолог Лилия Скольская.

- У нас в стране такая система медицинского образования, что сами медики иногда не знают, как оказывать домедицинскую помощь. Например, вы идете по улице, и видите, что человек потерял сознание. В лучшем случае ему могут вызвать скорую помощь. Чаще же люди просто проходят мимо, думая о том, что человек, например, пьяный. А ведь у него может быть инфаркт или инсульт, его жизнь может висеть на волоске. Но люди не знают, что делать, поэтому теряются драгоценные минуты, за которые человеку можно спасти жизнь.

Поэтому мы считаем, что все граждане должны владеть навыками домедицинской помощи. Для этого мы вместе с Европейским советом реанимации разработали соответствующий курс. А с 2020 года мы сотрудничаем и с Всеукраинским советом реанимации.

У нас много подразделений, которые находятся на разных площадках, в разных зданиях, и к нам часто обращаются люди за помощью в разных экстренных случаях, например, когда человеку на улице внезапно стало плохо. Недавно такой случай произошел в нашем подразделении на Софийской Борщаговке: человек потерял сознание возле клиники прямо на глазах у нашей сотрудницы, которая вышла с работы. Она как раз незадолго до этого прошла наш тренинг по оказанию первой домедицинской помощи, поэтому не растерялась и, действуя по четкому алгоритму, сделала все необходимое, чтобы пострадавший дожил до приезда "скорой", которая чуть позже доставила его в больницу.

Мы решили начать с себя, обучить всех наших сотрудников – от охранников до гендиректора. Такое обучение у нас проходят абсолютно все без исключений.

- Для вас это социальная функция?

- Это не столько социальная функция, сколько повышение безопасности, в том числе и для пациента в клинике. Ведь мы декларируем, что у нас пациент должен чувствовать себя в абсолютной безопасности – знать, что в случае чего ему обязательно окажут помощь.

Основная суть домедицинской помощи в том, чтобы человек доехал живым до реанимации, то есть до расширенной медпомощи. Мы такие случаи отслеживаем, потому что они в каком-то смысле являются индикаторами работы учебно-тренировочного центра. Сейчас мы на этапе утверждения универсального алгоритма – он будет регламентировать работу реанимационной бригады, порядок действий.

- Вы обучаете основам домедицинской помощи только своих сотрудников или это услуга, которую вы продаете?

- Мы обучаем не только своих сотрудников, но и сотрудников партнерских клиник, например, стоматологических. У них немного другой запрос, поэтому для них мы модифицируем программу – включаем в нее тему анафилактического шока, который может возникнуть у стоматологических пациентов.

Наша миссия в том, чтобы максимально популяризировать знания, как оказать первую домедицинскую помощь, распространять их, чтобы быть уверенными: жизни нас и наших близких в безопасности, где бы мы ни находись. Хочется верить, что рядом с нами будет кто-то, кто прошел такой курс и знает, как оказать помощь. Если кто-то из жителей соседних с нашими клиниками районов потеряет сознание на улице, можно прибежать в любое отделение "Добробута", попросить дефибриллятор, мешок Амбу– любой наш сотрудник окажет квалифицированную помощь до приезда "скорой". И в таких случаях мы оказываем помощь бесплатно.

- Дефибриллятор есть в каждом вашем подразделении?

- В каждом. У нас 17 подразделений, в некоторых из них установлен один автоматический внешний дефибриллятор, а в поликлинических, стационарных отделениях их больше. Например, у нас есть большой стационар на улице Идзиковских, 3 – там дефибриллятор есть в приемном отделении, в поликлинике на втором этаже, в хирургии на третьем этаже, а на четвертом этаже стоит "боевой" дефибриллятор.

- Сколько было потрачено на дефибрилляторы?

- В среднем автоматический внешний дефибриллятор стоит около 200 тыс. грн.

- Тренинговый центр занимается только программами первой домедицинской медпомощи?

Сейчас у нас активно работают две программы: базовое поддержание жизни у взрослых и базовое поддержание жизни у детей. Во "Добробуте" 100% персонала проходит обучение базовому поддержанию жизни у взрослых и 100% персонала, работающего с детьми, проходит курс базового поддержания жизни у детей.

Кроме того, мы сейчас развиваем специальный проект для медсестер. Он включает в себя отработку тех задач, которые приходится решать медсестрам, но которых нет в стандартных курсах подготовки медсестер в учебных заведениях. Например, это вопросы коммуникации с пациентами, с коллегами, инъекции, установка катетеров, уход за пациентом и многое другое.

- А разве медсестры этого не умеют?

- В большинстве они умеют это недостаточно хорошо, поэтому мы повышаем уровень подготовки медсестер. Мы работаем совместно с Всеукраинским советом реанимации, который на нашей базе проводит обучение по расширенным реанимационным мероприятиям. А мы организовываем всю логистику для этого обучения.

- На ваши курсы по домедицинской подготовке нередко приходят медики, которые не знают, как оказывать такую помощь. Как вы думаете, почему так? Ведь в Украине огромное количество медицинских учебных заведений, в том числе повышения квалификации.

- Наверное, дело в том, что и различные академии последипломного образования, и даже медицинские высшие учебные заведения не делают акцент на базе. Таким образом, базовая домедицинская помощь обычно куда-то "вылетает" из учебных программ, про нее просто забывают.

- Как вы оцениваете ситуацию с повышением квалификации и обучением по этим направлениям в регионах?

- К счастью, тренинговых центров в регионах становится все больше. Европейский союз реанимации, который сейчас зашел в Украину, вместе с Всеукраинским союзом реанимации максимально популяризируют эти знания. Большой тренингово-симуляционный центр есть в Тернополе, в Черновцах, подразделения есть в Луцке, Ривном, Харькове. Они не только обучают всех желающих, но и готовят инструкторов. К счастью, уже никто не отрицает необходимость этих знаний. Например, когда в наших клиниках появилась стоматология, все наши стоматологи прошли обучение на тренингах первой домедицинской помощи - записывались целыми группами. И сейчас они проходят это обучение по собственной инициативе два раза в год, а не раз в год, согласно приказу, потому что им это нужно.

- Какие планы по развитию учебно-тренингового центра?

- Мы планируем развивать курсы – переходить от базовых к расширенным, дополнительно проводить тренинг расширенных реанимационных мероприятий у детей. До конца года планируем также ввести европейский курс по травме, которому планируем обучать и наших врачей, и всех желающих граждан. Хотим также развивать подготовку медсестер – обучать не только своих, но и внешних. Планируем также развивать отдельные направления, например, в хирургии – симуляционные тренинги по лапароскопии. Есть запросы на образовательные курсы и от дерматологов.

Когда понимаем потребность, запускаем процесс подготовки курса: обращаемся к нашему лидеру соответствующего медицинского направления, он определяет чему нужно обучить, кто может передавать знания. Стараемся, чтобы обучение было эффективным, а не просто "для галочки". Тем более что у нас обучение не заканчивается на получении сертификата. Каждые три месяца проводим аудит тренингового центра, стресс-тесты, с помощью которых оцениваем готовность нашего персонала, оцениваем логистику, знание алгоритма, оцениваем, как воспринимаются наши алгоритмы. Если видим, что где-то проседают знания, вносим изменения в программу.

- Получается, что вы обучаете и ваших конкурентов из других клиник тоже?

- Мы не рассматриваем наших слушателей из других клиник как конкурентов - только как партнеров. Мы ведь все делаем по сути одно общее дело. К нам на тренинги приходят даже из государственных медучреждений. Бывают ситуации, когда у нас сидит группа, в которой три доцента, два профессора - обычно это люди сознательные, которые знают, зачем пришли.

Образовательные и тренинговые услуги мы предоставляем не только клиникам, но и компаниям, которые хотят провести корпоративные тренинги для своих сотрудников. Например, такой тренинг у нас заказывала крупная торговая сеть: они сами обратились к нам, потому что понимали, что ее сотрудники должны уметь оказывать помощь.

Карантин значительно подкосил тренинговое направление, весной мы вообще на время его закрыли. Пришлось немного переформатировать свою деятельность, искать новые темы - так, чтобы они могли максимально пригодиться людям в нынешних реалиях. Например, мы запустили тренинги по использованию средств индивидуальной защиты, а также тренинги для врачей по работе с ковидными пациентами. Через три месяца после начала весеннего карантина вернулись и к нашим обычным темам. Правда, внесли некоторые изменения в программы из-за COVID-19, чтобы обратить внимание на темы инфекционной безопасности. Кроме того, конечно же, сейчас действует ограничение по количеству слушателей – группы до 10 человек. Это требование Европейского совета реанимации. К счастью, случаев заражения во время тренингов нет: мы специально отслеживаем, что происходит с нашими курсантами. Правда, сейчас курсантов со стороны стало меньше, чем было до эпидемии, но это не мешает нам развивать наш центр. Пока сторонних слушателей мало, мы обучаем своих.

Вообще, самая страшная ошибка в случае, если кому-то при вас стало плохо, это страх. Страх навредить, что-то сделать не так. Именно этот страх чаще всего мешает людям оказывать первую помощь. Но лучше средство от страха - это знания. Именно для того, чтобы делиться знаниями, мы и организовали тренинги "Основы поддержки жизни". И чем с большим количеством людей мы поделимся своими знаниями, тем безопаснее будет мир вокруг нас.