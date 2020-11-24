Инициативы профильного комитета позволят выйти на относительно адекватное финансирование здравоохранения в 2021г – Радуцкий

Законодательные инициативы, разработанные парламентским комитетом здоровья нации, медпомощи и медстрахования, позволят выйти на относительно адекватное финансирование здравоохранения в 2021 году, а в 2022-м выйти на уровень 5% ВВП, считает глава комитета Михаил Радуцкий.

"Минфин и правительство не печатают деньги. Есть бюджет, который наполняется налогами, но налоги должны отвечать поступлениям. Мы дали правительству предложения где взять деньги. Наш комитет подал до 200 поправок к бюджету 2021 года", - сказал он в ходе дискуссии в рамках форума "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" в понедельник.

Радуцкий считает необходимым, в частности, введение отдельного акциза на крепкие алкогольные напитки, который будет направлен только на медицину.

Кроме того, по его словам, 6 млрд грн, может дать дополнительный акциз на табачные изделия, "включая вейпы и все остальное".

"Мы считаем , что пачка сигарет должна стоить не менее 200 грн. Если табачное лобби не будет сильно вмешиваться, дополнительно можно будет собрать 6 млрд грн уже в 2021 году", - сказал он.

Еще около 1 млрд грн можно будет привлечь, если заработает закон о легализации игорного бизнеса - там было заложено 25% на здравоохранение, уточнил глава комитета.

Также, по оценке Радуцкого, на сферу здравоохранения "нужно брать из программы большой приватизации".

В то же время он подчеркнул, что система здравоохранения не может существовать без института сооплаты.

"Мы считаем, что государство должно прогарантировать всем 100% населения гарантированный пакет - это то, что должно финансироваться через НСЗУ. Но есть много дополнительной медицинской помощи, которая может финансироваться за счет добровольного медстрахования (ДМС) и добровольных взносов", - сказал он.

Радуцкий сообщил, что в настоящее время комитет совестно с Минздравом и Национальной службой здоровья (НСЗУ) разрабатывают законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, которые будут способствовать развитию добровольного медицинского страхования (ДМС).

"Мы должны изменить налоговый кодекс так, чтобы представить льготу или освобождение от налогов средства, которые идут на закупку полиса ДМС, как для предприятий, так и для работников", - сказал он.

При этом Радуцкий выразил опасение, "не сделает ли принятие этого закона платной всю систему здравоохранения", однако считает, что предотвратить это может введение стандартов качества медуслуг.

"Если эти две вещи заработают, то это дополнительно может дать системе здравоохранения 20-25% от бюджета. Если все это подсчитать, то, конечно, 225 млрд грн вряд ли получится, учитывая COVID-19 и экономический кризис, но мы можем выйти на более-менее понятную цифру и где-то в 2022 году выйти на 5% ВВП на систему здравоохранения", - сказал он.