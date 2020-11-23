"Коктейль" из антител Regeneron получил одобрение регулирующих органов США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование "коктейля" из антител производства компании Regeneron для терапии при симптомах COVID-19 средней тяжести у взрослых, пишет американское издание The Hill.

Кроме того, его можно использовать и для лечения пациентов старше 12 лет с риском прогрессирующего серьезного развития болезни.

В компании заявили, что к концу ноября в наличии будет количество доз, достаточное для лечения 80 тыс. пациентов, а к концу января - 300 тыс. пациентов.

Компания подала заявку на регистрацию этого лекарства в октябре после того, как его использовали при лечении от COVID-19 президента США Дональда Трампа, который остался очень доволен эффективностью этого средства.

Ранее в ноябре аналогичное одобрение было выдано на использование "коктейля" из антител производства компании Eli Lilly для терапии случаев COVID-19 средней тяжести, напоминает The Hill.