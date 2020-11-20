Медицина

17:44 20.11.2020

Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода - исследование Университета Оксфорда

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Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода - исследование Университета Оксфорда

У людей, перенесших коронавирус COVID-19, сохранится иммунитет против повторного заболевания как минимум на полгода, выяснили ученые Университета Оксфорда по итогам масштабного исследования, результаты которого обнародовали в пятницу.

"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.

Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он переболел вирусом.

В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).

Теги: #коронавирус #иммунитет
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