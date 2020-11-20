Медицина

14:22 20.11.2020

Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 г. – Степанов

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Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 г. – Степанов

Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках инициативы COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Первый транш вакцин мы рассчитываем получить в первом полугодии 2021. Первый транш будет состоять из 1,2 млн доз и, по расчетам, он прибудет в Украину в первом полугодии 2021 года", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Степанов сообщил, что до 7 декабря будет подписана соответствующая техническая документация.

"Прежде всего, мы планируем вакцинировать людей из групп риска: медицинских работников, граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями ", - сообщил он.

Степанов напомнил, что, по информации ВОЗ, в настоящее время 10 фармкомпаний находятся на завершающей третьей стадии клинических испытаний вакцины против COVID-19 и в ближайшее время планируют завершить испытания и зарегистрировать вакцину.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина #минздрав
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