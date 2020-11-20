Медицина

10:18 20.11.2020

Почти 1 млн человек сделали прививку китайской вакциной от COVID-19, побочных эффектов не обнаружено - компания

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Почти 1 млн человек сделали прививку китайской вакциной от COVID-19, побочных эффектов не обнаружено - компания

Около миллиона человек уже прошли иммунизацию экспериментальной вакциной от коронавируса китайской компании Sinopharm, которая все еще находится на стадии клинических испытаний, сообщил глава компании Лю Цзинчжэнь.

"В режиме экстренного использования вакцину применили примерно на миллионе человек, не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектами. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчжэня газета South China Morning Post.

Кроме того, власти китайской провинции Чжэцзян сообщили, что сделали доступной для экстренного применения в провинции вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotec среди групп высокого риска. При этом неизвестно, сколько именно людей получили вакцину.

18 ноября сообщалось, что согласно предварительным результатам испытаний, экспериментальная вакцина CoronaVac компании Sinovac вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом. На данный момент вакцина находится на третьей - финальной - стадии клинически испытаний.

В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках государственной программы. Они были одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях за рамками клинических испытаний.

Теги: #коронавирус #вакцина #китай
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