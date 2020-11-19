Медицина

23:53 19.11.2020

Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

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Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

В бюджете на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на приобретение вакцины от коронавируса для 20 млн населения страны помимо бесплатно полученной по программе COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) для 20% населения, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"8 млн доз для иммунизации 4 млн человек с первой очереди, Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 млрд грн", - сказал Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Ляшко отметил, что неизвестно сколько доз можно купить на эти деньги, поскольку производители пока не озвучивают цену.

Чиновник добавил, что вакцина, которую доставят вУкраину, одобрена всемирной организацией здоровья ВООЗ и будет безопасной и качественной. Также он призвал "не сеять панику слухами о каких-то экспериментах, которые якобы планируют проводить на украинцах".

Теги: #ляшко #вакцина #украина #приобретение
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