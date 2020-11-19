Медицина

18:31 19.11.2020

Верховный суд подтвердил право собственности фармкомпании "Дарница" на 30% акций БХФЗ

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Верховный суд подтвердил право собственности фармкомпании "Дарница" на 30% акций БХФЗ

Верховный суд подтвердил право собственности ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" на 30% акций ПАО НПЦ "Борщаговский химикофармацевтический завод" (БХФЗ, оба - Киев), приобретенные в 2015 году.

Такое решение суд вынес 29 октября 2020 года, удовлетворив кассационную жалобу фармкомпании "Дарница" и отменив постановление Северного апелляционного хозяйственного суда Киева от 25 августа 2020 года по приобретению "Дарницей" в 2015 году в процессе приватизации коммунального имущества Киева.

Верховный суд также оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019 года, который установил, что продажа акций "Дарнице" проходила с соблюдением закона.

Как сообщалось, фармкомпания "Дарница" на аукционе 20 марта 2015 года приобрела 3,100 тыс. акций (29,95% уставного капитала) НПЦ "БХФЗ" у департамента коммунальной собственности Киева.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, 30,77% акций БХФЗ принадлежит ЧАО "Фармфирма "Дарница", компаниям "Белдор Груп С.А." и "Леник Груп С.А." (обе – Британские Виргинские о-ва) – соответственно 21,2636% и 20,3169%.

Теги: #суд #бхфз #дарница
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