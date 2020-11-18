Медицина

17:26 18.11.2020

USAID и RMHC будут совместно внедрять семейно-ориентированные подходы в украинском здравоохранении

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USAID и RMHC будут совместно внедрять семейно-ориентированные подходы в украинском здравоохранении

 Агентство США по международному развитию (USAID) и международная благотворительная организация "Благотворительный дом Рональда Макдональда" (Ronald McDonald House Charities - RMHC) объявили о четырехлетней программе партнерства на сумму $12 млн с целью внедрения семейно-ориентированных подходов в системе здравоохранения Украины.

"Мы будем пытаться сделать семейно-ориентированные подходы в сфере здравоохранения как можно более доступными", - сообщил заместитель администратора USAID и руководитель бюро по делам стран Евразии Брок Бирман на онлайн-пресс-конференции в среду.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США поддерживают правительство Украины и общественный сектор в развитии максимально эффективного и прозрачного сектора здравоохранения. "Семьи и их дети должны иметь доступ к жизненно необходимым медицинским услугам, когда это необходимо, и при этом не чувствовать значительных финансовых трудностей", - указала она.

По словам Квин, $6 млн поступят от США, они будут дополняться неденежной поддержкой от RMHC и частного сектора.

Первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк отметила, что развитие семейно-ориентированной медицины, которое является целью этого сотрудничества, очень необходимо Украине.

"Это улучшает и ускоряет выздоровление ребенка, потому мы с одной стороны должны создать условия, которые позволят вовлекать всю семью в лечение ребенка, а с другой - учить медицинских работников преимуществам такой семейно-ориентированной медицины, помогать им приобретать навыки эффективной коммуникации с пациентами и их семьей", - пояснила она.

На данный момент в Украине есть уже пять семейных комнат в больницах Украины в пяти городах, сообщила директор RMHC в Украине Галина Соловей. Она рассказала, что содержание одной семейной комнаты стоит более 1 млн грн в год, а за неполные три года существования семейных комнат в Украине ими уже воспользовались 65 тыс. раз.

Соловей также подчеркнула, что при помощи финансирования от USAID RMHC сможет охватить образовательной программой все больницы страны, не только действующих, но и будущих врачей. "Партнерство с USAID позволит нам расширить деятельность фундации (RMHC - ИФ) по внедрению семейно-ориентированного подхода к лечению в Украине", - сказала она.

Теги: #медицина #usaid #rmhc
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