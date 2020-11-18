Медицина

15:42 18.11.2020

Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні

1 мин читать
Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні

Американська компанія Pfizer заявила, що ефективність розроблюваної нею вакцини від коронавірусу COVID-19 на завершальній стадії клінічних випробувань становить 95%, повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, під час третьої фази випробувань Pfizer і її німецького партнера BioNTech з'ясувалося, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичному COVID-19 на 95%. Тижнем раніше компанії заявляли про 90% ефективності.

У спільній заяві компаній ідеться, що у понад 40 тис. випробовуваних дорослих, які отримали дві дози ліків, не було виявлено серйозних побічних ефектів.

Зазначається, що вакцину Pfizer і BioNTech буде надано на схвалення до регулювальних органів протягом декількох днів.

ЗМІ нагадують, що у Pfizer раніше заявляли про намір подати заявку на схвалення вакцини до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже до третього тижня листопада.

9 листопада стало відомо, що потенційна вакцина від коронавірусу, розроблена американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech, під час випробувань продемонструвала ефективність більше ніж на 90%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина, за попередніми даними досліджень, ефективна на 94,5%.

Компанії Pfizer і Moderna, дослідження яких фінансує уряд США, приступили до останньої, третьої, фази клінічних випробувань вакцин наприкінці липня. Влада країни вже закупила великі партії вакцини і готова розпочати їх розподіл, щойно застосування препаратів буде схвалено.

Теги: #коронавірус #вакцина #pfizer
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 18.11.2020
Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

10:37 18.11.2020
Pfizer близка к подаче заявки на разрешение применения вакцины от COVID-19

Pfizer близка к подаче заявки на разрешение применения вакцины от COVID-19

13:48 17.11.2020
Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

18:45 16.11.2020
ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

18:33 16.11.2020
В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

10:21 14.11.2020
Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

19:17 13.11.2020
ЮНИСЕФ и PAHO в рамках инициативы COVAX начинают совместный тендер на приобретение вакцины против COVID-19

ЮНИСЕФ и PAHO в рамках инициативы COVAX начинают совместный тендер на приобретение вакцины против COVID-19

14:33 13.11.2020
Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

21:39 12.11.2020
Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

15:33 12.11.2020
Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Медпомощь по беременности, родам, онкопациентам сохранится – Минздрав

Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Диагностику хронической обструктивной болезни легких должны проводить врачи первички – мнение

За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

При отмене усиленного карантина заболеваемость COVID-19 возрастет до 30 тыс. больных в день, убежден Степанов

В Бельгии вакцинировать население от COVID-19 будут бесплатно и на добровольной основе

Вакцина от Moderna стоит дорого и изначально будет поставляться только в США – СМИ

Коечный фонд украинских клиник без ведомственных больниц и клиник системы НАМНУ составляет 238 тыс. коек – замглавы Минздрава

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

"Биофарма" начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Регулятор Бразилии разрешил возобновить испытания вакцины китайской Sinovac

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА