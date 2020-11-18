Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні

Американська компанія Pfizer заявила, що ефективність розроблюваної нею вакцини від коронавірусу COVID-19 на завершальній стадії клінічних випробувань становить 95%, повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, під час третьої фази випробувань Pfizer і її німецького партнера BioNTech з'ясувалося, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичному COVID-19 на 95%. Тижнем раніше компанії заявляли про 90% ефективності.

У спільній заяві компаній ідеться, що у понад 40 тис. випробовуваних дорослих, які отримали дві дози ліків, не було виявлено серйозних побічних ефектів.

Зазначається, що вакцину Pfizer і BioNTech буде надано на схвалення до регулювальних органів протягом декількох днів.

ЗМІ нагадують, що у Pfizer раніше заявляли про намір подати заявку на схвалення вакцини до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже до третього тижня листопада.

9 листопада стало відомо, що потенційна вакцина від коронавірусу, розроблена американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech, під час випробувань продемонструвала ефективність більше ніж на 90%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина, за попередніми даними досліджень, ефективна на 94,5%.

Компанії Pfizer і Moderna, дослідження яких фінансує уряд США, приступили до останньої, третьої, фази клінічних випробувань вакцин наприкінці липня. Влада країни вже закупила великі партії вакцини і готова розпочати їх розподіл, щойно застосування препаратів буде схвалено.