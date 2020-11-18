Медицина

15:02 18.11.2020

Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

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Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности.

В совместном заявлении компаний говорится, что у более 40 тыс. испытуемых взрослых, получивших две дозы лекарства, не было выявлено серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

СМИ напоминают, что в Pfizer ранее заявляли о намерении подать заявку на одобрение вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже к третьей неделе ноября.

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%. Позднее Moderna сообщила, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей, фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределение, как только применение препаратов будет одобрено.

Теги: #коронавирус #вакцина
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