Медицина

10:37 18.11.2020

Pfizer близка к подаче заявки на разрешение применения вакцины от COVID-19

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Pfizer близка к подаче заявки на разрешение применения вакцины от COVID-19

Американская компания Pfizer Inc., разрабатывающая вакцину от коронавируса COVID-19, в ближайшие дни направит заявку на получение разрешения применять этот препарат, заявил главный исполнительный директор компании Альберт Бурла.

"Мы очень близки к тому, чтобы направить запрос на применение (препарата - ИФ). Мы объявим об этом, как только это сделаем", - приводят его слова западные СМИ.

Бурла также выразил облегчение, что и другая вакцина - от компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) - оказалась эффективной, и пожелал успеха остальным разрабатываемым вакцинам, поскольку мир, столкнувшийся с пандемией COVID-19, крайне нуждается в них.

СМИ напоминают, что в Pfizer ранее заявляли о намерении подать заявку на одобрение вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже к третьей неделе ноября.

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%. Позднее Moderna сообщила, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Теги: #коронавирус #вакцина
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