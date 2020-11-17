Медицина

00:12 17.11.2020

При отмене усиленного карантина заболеваемость COVID-19 возрастет до 30 тыс. больных в день, убежден Степанов

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При отмене усиленного карантина заболеваемость COVID-19 возрастет до 30 тыс. больных в день, убежден Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что если отменить все противоэпидемические мероприятия, которые ввели из-за COVID-19, то заболеваемость возрастет до 30 тыс. больных в день и произойдет коллапс медицинской системы.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до 20-25-30 тыс. Больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы. Ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий. Подчеркиваю, ни одна страна мира. Вирус передается от одного человека к другому. И очень важно именно прервать эту цепь передачи болезни ", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Он отметил, что европейские страны вводят жесткий локдаун и дольше, чем на три недели.

Теги: #коронавирус #украина #минздрав #степанова
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