ЮНИСЕФ и PAHO в рамках инициативы COVAX начинают совместный тендер на приобретение вакцины против COVID-19

ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения (Pan American Health Organization, PAHO) объявили тендер на закупку 2 млрд доз вакцин против COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", тендер продлится шесть недель. Вакцины должны быть поставлены в 2021 году.

Тендер проводится в рамках инициативы COVAX, работу которой координирует Глобальный альянс по вакцинам (GAVI). Тендер проводится для обеспечения равного и быстрого доступа к качественным вакцинам для 186 стран, которые являются участниками инициативы в настоящее время.

К тендеру приглашаются все производители, которые смогут обеспечить поставки не позднее конца 2021 года, в том числе те, кто уже подписали подготовительные обязательства по закупкам вакцин с GAVI, а также те, кто уже имели предварительные договоренности с Коалицией по инновациям в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) по разработке вакцин.

В пресс-релизе отмечается, что среди 186 стран-участниц инициативы 92 страны с низким уровнем дохода получат финансовую поддержку в рамках подготовительных обязательств по закупкам от COVAX. К ним относятся страны, определенные Всемирным банком как страны с низким и уровнем дохода ниже среднего, а также страны, имеющие право на международную помощь в развитии. При этом в отношении этих 92 стран ЮНИСЕФ возьмет на себя ведущую роль по приобретению вакцин для 82 стран-участниц за пределами Америки, тогда как PAHO через свой Оборотный фонд приобретет вакцину для 10 своих членов в Северной и Южной Америке.

Страны-участницы инициативы COVAX, которые не нуждаются в финансовой поддержке, смогут покупать вакцины самостоятельно или через ЮНИСЕФ и PAHO на условиях, согласованных в рамках COVAX. PAHO будет покупать вакцины от имени всех заинтересованных государств-членов Северной и Южной Америки, в частности к настоящему времени подписали соглашения с инициативой 28 стран, которые не требуют внешней поддержки.

ЮНИСЕФ и PAHO заключат долгосрочные соглашения для облегчения закупок и доставки, а также определят дополнительные вакцины-кандидата с возможностью включения их в подготовительные обязательства по закупкам COVAX. Рекомендации по распределению поставок определены в Руководстве ВОЗ по обеспечению справедливого и равного доступа к вакцинам против COVID-19. Производители будут поставлять вакцины в соответствии с положениями и условиями ЮНИСЕФ и PAHO для стран с низким уровнем дохода.

Перед поставками все вакцины будут проверяться ВОЗ в координации с ведущими регуляторными органами на предмет безопасности, эффективности и качества. В релизе указывается, что ЮНИСЕФ и PAHO намерены подписать договоры о поставках с производителями, которые победят в тендере.

Инициатива COVAX - новаторская глобальная программа сотрудничества с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечения и вакцин против COVID-19. Работой COVAX совместно управляют Глобальный альянс по вакцинам (GAVI), Коалиция по инновациям в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ для ускорения разработки и производства вакцин против COVID-19.

Как сообщалось, в середине октября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках инициативы COVAX может получить вакцины производителей AstraZeneca и Novavax, есть предварительная договоренность, что площади, где будут производится вакцины, будут находиться в Индии в Институте сывороток. Для каждой страны в рамках COVAX будут пытаться поставлять один вакцинный продукт. Страна должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепочку, развозку к кабинетам прививок и вакцинальные сессии.